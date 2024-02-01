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Поножовщиной обернулось празднование дня рождения в Тобольске

Происшествия, 17:37 19 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В покушении на убийство своего брата обвиняется житель Тобольска. В пьяной ссоре он нанес младшему брату в день его рождения не менее четырех ударов в область грудной клетки, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Мужчина остался жив благодаря супруге, которая вызвала скорую помощь. Потерпевший с колото-резаными ранами госпитализирован в медицинское учреждение.

Подозреваемый в настоящее время задержан и допрошен. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

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# криминал , поножовщина , происшествие , Следственный комитет РФ

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