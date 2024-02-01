Дороги Тюменской области по нормативному состоянию превышают общероссийский показатель на 13 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Нормативное состояние сети дорог Тюменской агломерации выросло с 80 до 84 % с начала реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Более 63 % дорог всей региональной сети дорог находятся в "нормативе". Средний показатель по стране — 50 %, сообщает Главное управление строительства.

В Тюменской области реализация национального проекта началась в 2019 году. За это время отремонтировано 1008 участков дорог общей протяжённостью более 1 тыс. 134,5 км.

"Нацпроект позволяет планомерно вести ремонт дорожной сети. С 2022 года в эту работу включены и инженерные сооружения. За два года восстановлены четыре моста и путепровода. В этом летнем сезоне будут отремонтированы ещё четыре, три из них — на самой загруженной трассе региона — обходе Тюмени", - рассказал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

В перечень объектов дорожного ремонта включаются наиболее изношенные и востребованные участки дорог. Особое внимание уделяется трассам опорной сети, которые дублируют федеральные трассы и также выполняют роль транзитных артерий. В первоочередном порядке проводится ремонт дорог, ведущих к важным социальным и туристическим объектам.