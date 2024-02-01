20 уголовных дел в отношении жителя Тобольска направлены в суд

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Расследование 20 уголовных дел, объединенных в одно производство, в отношении 33-летнего мужчины завершено в Тобольске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Дознанием установлено, что ранее неоднократно судимый за преступления имущественного характера тоболяк, официально не трудоустроенный, на протяжении нескольких месяцев для личной наживы похищал товары из магазинов города. В основном это были продукты питания и алкоголь. Общая сумма ущерба составила более 20 тыс. рублей.

По всем фактам тоболяк свою вину признал и пояснил, что похищенные товары перепродавал, какую-то часть оставлял себе.

Материалы уголовных дел с утвержденным обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматриваем наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. Дожидаться приговора суда тоболяк будет под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.