В Тюменском районе дорогу к ледовой арене отремонтируют по нацпроекту

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113 автомобильных дорог протяженностью почти 67 км отремонтируют в 20 муниципальных образованиях Тюменского района в 2024 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". В число объектов вошла и дорога к ледовой арене пос. Винзили, сообщает пресс-служба главы района.

В Винзили дорожники зайдут на улицы Зеленая и Водопроводная, общая протяженность отремонтированного участка составит более 1 км. Эти две дороги ведут к ледовому дворцу спортивной школы №2 Тюменского района.

Арена принимает как соревнования местного значения, так и региональные спортивные форумы. Кроме того, в определенные часы здесь проходят и массовые катания, где каждый житель муниципалитета может покататься на своих коньках либо взять инвентарь в пункте проката. Жители поселка активно пользуются возможностями ледового комплекса.

"На этих участках подрядчик проведет работы по комплексному ремонту дорожного полотна, включая исправление профиля, обкатку щебнем и укладку двойного слоя асфальтобетона. Изменения будут очень приятны как для хозяев домовладений, находящихся на Зеленой и Водопроводной, так и для жителей поселка и муниципалитета в целом", - рассказал заместитель главы Тюменского района Станислав Кагарлык.

Всего в 2024 году в Винзилях отремонтируют семь дорожных участков протяженностью 5,5 км. Помимо улиц Зеленой и Водопроводной, специалисты проведут работы на Береговой, Пионерской и Трактовой, переулках Пионерский и Молодогвардейцев.