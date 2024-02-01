Омич выманил у жителей Тюменской области около 1,5 млн рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Житель Омска задержан за совершенную серию мошенничеств на юге Тюменской области. От его действий пострадали семь человек. Сумма ущерба - около 1,5 млн рублей, сообщает региональное УМВД.

Полицейские задержали молодого человека в Омске и доставили в Тюмень. Он признался в содеянном и рассказал, что предложение о заработке нашел в одном из мессенджеров.

"Собеседник, который представился куратором, сообщил, что нужно будет делать и дал омичу указание отправляться в Тюменскую область. Злоумышленник на поезде приехал в город Ишим, где снял квартиру. Затем на протяжении двух дней он по указанию кураторов посещал граждан проживающих в Абатске, Бердюжье и Казанском. Юноша забирал различные суммы и переводил их на указанные счета, оставив себе семь процентов. Всего от действий мошенников пострадали 7 человека, общая сумма ущерба составила около полутора миллионов рублей", - рассказали полицейские.

Следователями возбуждены уголовные дела. По решению суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают личности сообщников курьера.