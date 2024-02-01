  • 21 февраля 202421.02.2024среда
  • USD92,3490
    EUR99,5589
  • В Тюмени -15..-17 С 4 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Белорусским производителям техники предложили открыть завод в Тюменской области

Экономика, 15:54 21 февраля 2024

t.me/operativnyishtabtyumen

Компании "АМКОДОР" Республики Беларусь направляли предложение о размещении завода в Тюменской области. Планируется продолжать взаимодействие с этими предприятиями о локализации части производства в регионе, заявил гендиректор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов во время бизнес-миссии в республику 21 февраля.

t.me/operativnyishtabtyumen

Возможности для инвестиций в Тюменской области и взаимодействие с национальным центром маркетинга стали главными темами переговоров тюменцев с белорусскими коллегами. В частности, регион планирует сотрудничество с крупнейшими производителями техники Республики Беларусь - МТЗ и "АМКОДОР".

t.me/operativnyishtabtyumen

Также представители региона обсудили вопрос содействия через центр "Мой бизнес" размещения тюменских товаропроизводителей на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, делегация тюменского региона находится с бизнес-миссией в Беларуси с 17 по 22 февраля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# бизнес , Мой бизнес , Николай Пуртов , производство , техника

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:54 21.02.2024Белорусским производителям техники предложили открыть завод в Тюменской области
14:48 21.02.2024В Тюмени образовательный кластер "Транспортная промышленность" откроют в сентябре 2024 года
14:37 21.02.2024В Тюменской области назвали самый протяженный и короткий участки ремонта дорог по нацпроекту
14:15 21.02.2024Дорожную карту по обеспечению кадрами промышленных предприятий формируют в Тюменской области