Белорусским производителям техники предложили открыть завод в Тюменской области

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Компании "АМКОДОР" Республики Беларусь направляли предложение о размещении завода в Тюменской области. Планируется продолжать взаимодействие с этими предприятиями о локализации части производства в регионе, заявил гендиректор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов во время бизнес-миссии в республику 21 февраля.

t.me/operativnyishtabtyumen t.me/operativnyishtabtyumen

Возможности для инвестиций в Тюменской области и взаимодействие с национальным центром маркетинга стали главными темами переговоров тюменцев с белорусскими коллегами. В частности, регион планирует сотрудничество с крупнейшими производителями техники Республики Беларусь - МТЗ и "АМКОДОР".

t.me/operativnyishtabtyumen t.me/operativnyishtabtyumen

Также представители региона обсудили вопрос содействия через центр "Мой бизнес" размещения тюменских товаропроизводителей на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, делегация тюменского региона находится с бизнес-миссией в Беларуси с 17 по 22 февраля.