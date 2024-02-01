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Двухэтажный дом загорелся на базе отдыха "Удача" в Тюменском районе

Происшествия, 21:37 22 февраля 2024

противопожарная служба Тюменской области | Фото: противопожарная служба Тюменской области

Двухэтажный дом загорелся на базе экопарка "Удача" в д. Якуши. Общая площадь пожара составила 60 кв.м., сообщает противопожарная служба Тюменской области.

Вызов пожарных подразделений поступил в 19 часов 54 минуты.

противопожарная служба Тюменской области | Фото: противопожарная служба Тюменской области

От противопожарной службы на месте пришествия работают отдельные посты №105 с. Мальково, №126 с. Криваданово совместно с МЧС России по Тюменской области.

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# пожар , противопожарная служба

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