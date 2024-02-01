Двухэтажный дом загорелся на базе отдыха "Удача" в Тюменском районе
Происшествия, 21:37 22 февраля 2024
| Фото: противопожарная служба Тюменской области
Двухэтажный дом загорелся на базе экопарка "Удача" в д. Якуши. Общая площадь пожара составила 60 кв.м., сообщает противопожарная служба Тюменской области.
Вызов пожарных подразделений поступил в 19 часов 54 минуты.
| Фото: противопожарная служба Тюменской области
От противопожарной службы на месте пришествия работают отдельные посты №105 с. Мальково, №126 с. Криваданово совместно с МЧС России по Тюменской области.