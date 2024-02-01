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Футбольный клуб "Тобол" получит финансовую поддержку

Спорт, 22:15 22 февраля 2024

Телеграм-канал главы Тобольска Максима Афанасьева | Фото: Телеграм-канал главы Тобольска Максима Афанасьева

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял решение о финансовой поддержке клуба футбольного "Тобол". Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев.

Выделенные финансовые средства позволят команде выступить в Чемпионате Приволжского, Сибирского, Уральского федеральных округов по футболу среди мужчин (межрегиональные соревнования "Третья лига") сезона 2024 года, сообщил в своих соцсетях глава города Тобольска Максим Афанасьев.

Поддержка будет осуществляться в рамках совместного проекта с компанией СИБУР.

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# СИБУР , Тобольск , футбол

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