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Александр Моор встретился с участниками президентской программы развития кадрового резерва

Губернатор, 17:06 27 февраля 2024

из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с участниками президентской программы развития кадрового управленческого резерва 27 февраля. Это будущие управленцы из 27 городов России в области науки, технологий и высшего образования, сообщил он в своем Telegram-канале.

На встрече обсудили, как могут эффективно сотрудничать государство, бизнес и вузы для развития региона. Губернатор подчеркнул,что в Тюменской области уделяют большое внимание вопросам образования, науки и технологий.

“Цепочка понятная – должна быть площадка для учебы и развития, рабочие места, позитивный инвестиционный климат, комфортные условия для жизни в регионе. Рассказал о проекте Межвузовского кампуса, который мы построим в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Он, напомню, стартовал по инициативе президента России”, – написал глава региона.

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Обсудили с участниками программы и систему грантов, кластерный подход в управлении экономикой региона. “Получилась интересная дискуссия. Всем участникам лекции – спасибо! Ждем в гости снова. И даже не просто в гости, приезжайте к нам жить и работать”, – заключил Александр Моор.

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# Александр Моор , управленцы

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