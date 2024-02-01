Тобольский производитель пытался легализовать 94 тонны сливочного масла

| Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ" | Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ"

94 т сливочного масла жирностью 72,5 % пыталось легализовать тобольское предприятие. Его изготовили из неизвестного сырья, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

"Производственный и входящий ветеринарно-сопроводительный документ в ФГИС "Меркурий" отсутствует. Для единовременного производства 94 тонн масла необходимо около двух тысяч тонн молока. Документы на единовременное поступление молока на предприятие в ФГИС "Меркурий" отсутствуют", - уточнили в управлении.

Предприятие получило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. В информационной системе "Меркурий" аннулировали запись на указанную партию масла и лица, которые ввели в оборот продукцию неизвестного происхождения.

Информацию о нарушении специалисты ведомства направили УМВД России по Тюменской области, управление Роспотребнадзора, департаменты образования Ямала и Тюменской области.