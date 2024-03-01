В Тобольске застройщик сдал в эксплуатацию дом площадью 13 тыс. "квадратов"

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Жилой дом в 6 микрорайоне Тобольска сдал в эксплуатацию застройщик ООО "СЗ "Квартал". Общая площадь дома - 13 тыс. 25 кв. метров.

По информации ГУС Тюменской области, компании выдано положительное заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации. Дом состоит из двух секций разной этажности. Планировочные решения выполнены с соблюдением правил противопожарной защиты людей и зданий.

"Проект сочетает в себе все современные подходы жилищного строительства. Доступ в жилую часть здания осуществляется с отметки уровня земли. Тамбуры по эргономике полностью подходят для передвижения маломобильных групп населения", - сказал инспектор управления Госстройнадзора по Тюменской области Михаил Чусовитин.