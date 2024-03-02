Тюменцы могут узнать, как проголосовать не по прописке

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как тюменцам узнать, где находится их избирательный участок и направить заявление для голосования не по прописке, пишет Вслух.ру.

Напомним, с 15 по 17 марта состоятся выборы президента России. Можно воспользоваться электронным сервисом на сайте ЦИК России, для этого просто ввести свой адрес в строке поиска. Кроме того, доступен сервис по поиску избирательного участка на госуслугах. Здесь же, на госуслугах, можно направить заявление для голосования не по месту регистрации до 11 марта.

Заявления от "Мобильных избирателей" также принимают в МФЦ и избирательных комиссиях.

До 7 марта продлится проект "Информ УИК".

Представители участковых избирательных комиссий пройдут по всем домам, чтобы проинформировать граждан о предстоящих выборах и ответить на вопросы по процедуре голосования. В Тюменской области задействовано 3 тыс. 886 обходчиков, они могут постучаться в дверь в будни с 17 до 20 часов, в выходные с 10 до 14 часов.

Горячая линия избиркома Тюменской области — (3452) 42-67-72, ЦИК России — 8-800-200-00-20.

Напомним, что в Тюменской области с 15 по 17 марта будут открыты 1 тыс. 70 избирательных участков. По последним данным, в регионе 1 млн 163 тыс. 734 избирателя, 8 тыс. 688 будут голосовать впервые.



