Видеотрансляция с избирательных участков укрепляет доверие граждан к выборам, считает эксперт

| Фото: Сергей Кузнецов | Фото: Сергей Кузнецов

Видеотрансляция процедуры голосования и подсчета голосов – один из самых эффективных и открытых способов обеспечения прозрачности выборов в России. Так считает председатель Тюменского регионального отделения Общероссийского общественного движения "Корпус "За чистые выборы" Мариана Альмухаметова.

По ее словам, сейчас в регионах полным ходом идет подготовка к открытию центров общественного наблюдения, предоставляющих доступ к прямой видеотрансляции с избирательных участков.

Как передает "Тюменская область сегодня", посмотреть видеотрансляцию в Центре общественного наблюдения за выборами в Тюменской области в дни голосования сможет любой желающий. Представители молодежи – участники "Корпуса "За чистые выборы" в регионе – планируют осуществлять обзор на протяжении трех дней.

Отметим, на площадке Общественной палаты Российской Федерации представили доклад Ассоциации НОМ об общественном наблюдении на выборах президента России. Специалисты рассмотрели инструменты, инфраструктуру и практики общественного наблюдения. В обсуждении доклада приняли участие и тюменские эксперты.

В докладе – обзор и анализ практики института общественного контроля в России. Общественные наблюдатели – важнейшая часть института гражданского российского общества. От их деятельности зависит открытость, прозрачность и легитимность избирательного процесса, убеждена Мариана Альмухаметова.