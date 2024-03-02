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В Тюменской области стартовало досрочное голосование на выборах президента России

Политика, 14:27 02 марта 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Досрочное голосование на выборах президента России стартовало в Тюменской области со 2 марта, напоминает информационный центр правительства региона.

"Со 2 по 12 марта голосовать будут жители труднодоступных территорий Нижнетавдинского, Омутинского, Сладковского, Голышмановского, Ярковского Тобольского, Уватского районов. Всего досрочно смогут проголосовать порядка трех тысяч избирателей Тюменской области", - сообщили в избирательной комиссии Тюменской области.

Первыми проголосуют жители отдаленных деревень Ярковского района. Члены участковых избирательных комиссий к ним прибудут 2-го марта.

Основное голосование состоится с 15 по 17 марта.

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