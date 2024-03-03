Рекомендации по профилактике остеопороза дала тюменский врач

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Ежедневно делать 20-минутную гимнастику, включая упражнения с отягощением, которые помогают наращивать новую костную ткань, есть полезную и сбалансированную пищу, меньше ее солить. Такие рекомендации дает врач-терапевт Дина Макарова для профилактики остеопороза.

"Бросайте курить и пейте меньше алкоголя. Летом чаще бывайте на солнце, зимой пейте витамин D, ограничьте употребление сахара, маринадов и фастфудов. Повысьте уровень магния, включив в свой рацион миндаль, шпинат и авокадо. Для профилактики остеопороза. полезны быстрая ходьба, скандинавская ходьба с палками для лучшей устойчивости, танцы, занятия йогой и плаванием", — отмечает доктор.

Специалист напоминает, что наиболее подвержены остеопорозу подростки в период полового созревания, женщины после наступления менопаузы, старческий остеопороз развивается чаще всего после 65–70 лет.

Среди причин развития недуга — дисбаланс гормонов, генетическая предрасположенность, худоба, дефицит витамина D и кальция, проблемы со щитовидкой. Также отрицательно влияют на плотность костей малоподвижный образ жизни и вредные привычки – курение и злоупотребление алкоголем. Усиливают остеопороз воспалительные заболевания суставов и костной ткани, осложненные переломы, болезни обмена веществ, заболевания нервной системы, органов кровообращения.