В тюменском центре реабилитации диких животных вылечили скунсов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три скунса обитают в центре реабилитации диких и экзотических животных "У Лукоморья" в Тюмени. Двух самок и одного самца забрали у неблагополучных владельцев. Одному зверьку пришлось сделать операцию.

"У двух зверей были серьезные заболевания. Самка перенесла тяжелую операцию в раннем возрасте. Наши врачи — молодцы. У самки все пазух и внутреннее ухо были заполнены гноем. Делали операцию на такой маленькой мордочке. Ветеринары выполнили пластику носовой перегородки для нормализации дыхания. Можно заместить, что мордочка немного кривая. Последовало долгое восстановление. Наблюдалась дезориентация, так как пришлось удалить косточки внутреннего уха. Глаз был парализован, не закрывался, не двигался. Все восстановилось, теперь все хорошо", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" ветеринарный врач центра Татьяна Усламина.

Также в центре реабилитации на протяжении трех лет проживает семья енотов. Двух особей Тори и Тиффани специалисты "У Лукоморья" забрали у пожилой женщины, которая хотела построить бизнес на диких зверях, но не смогла справиться. Еще одного енота привезли в центр реабилитации из контактного зоопарка. Как отмечают сотрудники "У Лукоморья", за три года пребывания животных здесь наблюдается большой прогресс: они стали почти ручными.

У специалистов центра накоплен большой опыт выхаживания диких и экзотических животных. Так, недавно заболел зуб у кенгуру Беннета. "Наши врачи провели операцию по экстракции. Прошло длительное лечение, так как было осложнение с абсцессом. Месяц животное лечили антибиотиками. Сейчас все хорошо, сделали контрольную компьютерную томографию", — добавила Татьяна Усламина.

Специалисты отмечают, что проблема с зубами частая среди кенгуру. Поэтому они строго следят за их аппетитом. Если наблюдаются странности, то животное везут на КТ, рентген.

Отметим, у этого кенгуру в 2023 году родился детеныш-альбинос. Животное чувствует себя хорошо, уже догоняет в росте свою маму. Его тело полностью покрыто белой шерстью.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин