Ялуторовчанин отработает за попытку дать взятку инспектору ДПС

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Три месяца исправительных работ получил житель Ялуторовска за попытку откупиться от инспектора ДПС, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

6 декабря 2023 года мужчина в салоне патрульного автомобиля решил дать инспектору взятку в размере 5 тыс. рублей чтобы избежать ответственности за пьяную езду.

В суде водитель вину полностью признал. Ему назначено наказание в виде исправительных работ с удержанием ежемесячно 5 % из заработной платы в доход государства.