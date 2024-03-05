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Ялуторовчанин отработает за попытку дать взятку инспектору ДПС

Происшествия, 17:34 05 марта 2024

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Три месяца исправительных работ получил житель Ялуторовска за попытку откупиться от инспектора ДПС, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

6 декабря 2023 года мужчина в салоне патрульного автомобиля решил дать инспектору взятку в размере 5 тыс. рублей чтобы избежать ответственности за пьяную езду.

В суде водитель вину полностью признал. Ему назначено наказание в виде исправительных работ с удержанием ежемесячно 5 % из заработной платы в доход государства.

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