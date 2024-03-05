Ялуторовчанин отработает за попытку дать взятку инспектору ДПС
Происшествия, 17:34 05 марта 2024
| Фото: media-pravo.info
Три месяца исправительных работ получил житель Ялуторовска за попытку откупиться от инспектора ДПС, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
6 декабря 2023 года мужчина в салоне патрульного автомобиля решил дать инспектору взятку в размере 5 тыс. рублей чтобы избежать ответственности за пьяную езду.
В суде водитель вину полностью признал. Ему назначено наказание в виде исправительных работ с удержанием ежемесячно 5 % из заработной платы в доход государства.