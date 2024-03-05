В Аромашевском районе браконьеры застрелили двух косуль

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Двух косуль застрелили браконьеры в охотхозяйстве Аромашевского района. Разрешение на отстрел животных у них не было. Для охоты они использовали "Буран", по данному факту ведется доследственная проверка, сообщает Госохотдепартамент Тюменской области.

В Ишимском районе инспекторы выявили мужчину, который вез продукцию охоты без документов на право охоты и без заполненного отрывного талона. А в Бердюжском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сибирской косули.

По данным на 4 марта в Тюменской области за прошедшую неделю сотрудники Госохотдепартамента провели 90 выездов на территории охотничьих угодий и 26 выездных обследований в особо охраняемые природные территории.