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Завод "МиМ" в Тюменском районе увеличил выручку за год на 10 %

Экономика, 12:47 05 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Завод "МиМ" в с. Мальково Тюменского района, единственное в Тюменской области предприятие по производству медицинских изделий, по итогам 2023 г. увеличил выручку на 10 %. Предприятие ведет поставки по всей России и в страны ближнего зарубежья.

Об этом глава района Ольга Зимина рассказала по итогам визита в Мальковоское муниципальное образование.

"Очень трудоемкое изделие – шприц-манометр – компания и вовсе производит единственная в стране. Впечатлена производственными мощностями завода: все процессы отлажены и работают в бесперебойном режиме. В ближайшее время запустят в эксплуатацию новый корпус, а еще в планах – увеличение площади складских помещений и мощностей по стерилизации продукции", - отметила она.

Более половины работников предприятия – жители Тюменского района. "МиМ" растет и предлагает стабильность, конкурентоспособную зарплату и профессиональный рост всем желающим, добавила Ольга Зимина.

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# производство , Тюменский район

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