Более 2,8 тыс. наблюдателей от Общественной палаты Тюменской области будут работать на выборах президента РФ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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В Общественной палате Тюменской области обучили и подготовили 2 тыс. 850 наблюдателей, которые будут работать на выборах президента РФ 15,16 и 17 марта 2024 года.

"Это наиболее квалифицированные и подготовленные люди, представляющие разные общественные объединения, - пояснил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, который рассказал о ходе подготовки к выборам президента России. – Каждый из кандидатов в президенты может направить своих наблюдателей. Кроме того, в выборах участвуют представители трех политических партий, который тоже вправе сформировать свои группы наблюдателей".

Не позднее, чем за три дня до голосования сведения о наблюдателях подаются в территориальные избирательные комиссии. Эти сведения - имя, паспортные данные, доводятся до соответствующих участковых комиссий, где собираются осуществлять свою деятельность заявившиеся лица, то есть, наблюдать. Находиться на участке, по-прежнему, может только один из этих двух наблюдателей. Он может писать жалобы и заявления, получает копию протоколов, и может обжаловать итоги голосования и в последующем, результаты выборов. То есть, наделен полным спектром прав, необходимых для эффективной деятельности.

На выборах президента России также будет использоваться видеонаблюдения в масштабах не меньших, чем было на выборах президента в 2018 году. Тогда подключали 377 избирательных участков и 20 территориальных избирательных комиссий. Сейчас планируется закрыть видеонаблюдением не менее 460 избирательных участков, на остальных будет работать видеофиксация. Записи по закону должны храниться не менее 3 месяцев.

В дни выборов по традиции будет функционировать центр общественного наблюдения за выборами на базе дворца "Пионер".