Более 26 тысяч тюменцев воспользовались механизмом "Мобильный избиратель" через госуслуги

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 26 тыс. заявлений на право воспользоваться механизмом "Мобильный избиратель", позволяющим проголосовать на выборах президента по месту нахождения, жители Тюменской области подали через портал госуслуг. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, который рассказал о ходе подготовки к выборам президента России, которые состоятся 15,16 и 17 марта 2024 года.

"Проект "Мобильный избиратель" стартовал 29 января и продлится до 11 марта 2024 года. Он позволяет проголосовать по месту нахождения, если в дни голосования избиратель по разным причинам не сможет находиться по месту постоянной регистрации, - пояснил он. – Заявление можно подать в любом многофункциональном центре "Мои документы", в любой территориальной избирательной комиссии и через портал "Госуслуги". С 6 марта у избирателей появится возможность подать такое заявление и в любой участковой избирательной комиссии. Не обязательно даже знать номер участка, где человек намерен проголосовать. Достаточно указать адрес, куда человек собирается уехать, а там уже система ГАС-выборы поможет каждому конкретному гражданину в решении его вопроса".

Территориальные избирательные комиссии Тюменской области принимают заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах президента Российской Федерации в 2024 году с 29 января по 11 марта 2024 года в рабочие дни, с 16 до 20 часов местного времени, в выходные и нерабочие праздничные дни, с 10 до 14 часов.

Участковые избирательные комиссии - с 6 по 11 марта в рабочие дни с 16 до 20 часов местного времени.

Председатель областной избирательной комиссии напомнил всем, кто собирается воспользоваться порталом госуслуг, что предварительно стоит проверить актуальность своих данных из личного кабинета на госуслугах.