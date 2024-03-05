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На выборах президента РФ в Тюменской области дистанционного электронного голосования не будет

Общество, 15:43 05 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области на выборах президента РФ, которые пройдут 15,16 и 17 марта 2024 года, не будет дистанционного электронного голосования. Об этом напомнил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, который рассказал о ходе подготовки к выборам.

"Центральная избирательная комиссия определилась, что дистанционное электронное голосование будет реализовываться только на территории 29 субъектов Российской Федерации, и Тюменская область в число таких регионов не вошла, - сообщил он. - Хотя две тренировки по организации дистанционного электронного голосования у нас прошли вполне успешно. В Тюменской области будет проходить традиционное голосование на избирательных участках".

В Уральском федеральном округе дистанционное электронное голосование на выборах президента России будет доступно жителям Свердловской и Челябинской областей.

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# выборы президента , Игорь Халин

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