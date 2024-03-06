Профилактические визиты на избирательные участки проходят в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Около 95% от общего числа избирательных участков проверили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области. Работа близка к завершению, сообщает пресс-служба ведомства.

"В Тюмени задействовано 192 объекта защиты, на которых располагается 322 избирательных участка. В рамках профилактических визитов происходит обследование здания, проверяются действия персонала в случае возникновения пожара, проводится инструктивное занятие”, – прокомментировала сотрудник Главного управления МЧС России по Тюменской области Нина Емельянова.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Во время проведения выборов сотрудники подразделений областного главка МЧС России все три дня будут дежурить на участках, обеспечивая безопасность на избирательных участках.

Профилактическая работа на участках продолжается. 6 марта сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области посетили еще один избирательный участок: детскую школу искусств "Гармония". Они проверили средства пожаротушения на доступность, правильные условия их хранения. Обратили внимание и на запасные выходы, планы эвакуации.