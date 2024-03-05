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В Тюмени будут судить жителя Новосибирска за мошенничества на 10 млн рублей

Происшествия, 15:54 05 марта 2024

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Организатора преступной группы, совершившей мошенничества на 10 млн рублей, будут судить в Тюмени. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя Новосибирска утвердила прокуратура Тюменской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

В июне 2014 года обвиняемый разработал преступный план хищения денежных средств у банков. Для его реализации двое сообщников обвиняемого отправились Тюмень, где создали видимость коммерческой деятельности. Они арендовали помещение, оборудовали его офисной техникой, образцами строительных и отделочных материалов, заключили с банками договоры о сотрудничестве и участии в программах потребительского кредитования.

До декабря 2014 года с помощью копий поддельных паспортов на несуществующих людей они оформили в банках 170 кредитов на 10 млн рублей и подали 10 кредитных заявок на 600 тыс. рублей. Займы оформлялись якобы для приобретения горожанами строительных и отделочных материалов. Первые платежи по кредитам мужчины вносили сами, что позволило им длительное время скрывать противоправные деяния.

После возбуждения уголовного дела соучастники скрылись. В 2016 и 2017 году их приговорили к 4 и 5 годам лишения свободы.

Организатор преступной группы находился в розыске до декабря 2023 года. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

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# мошенничество , прокуратура Тюменской области

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