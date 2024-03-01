  • 11 марта 202411.03.2024понедельник
  • USD90,7493
    EUR98,8767
  • В Тюмени -6..-8 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Лучшего агронома региона определят на выставке "Тюмень Агро-2024"

Экономика, 09:46 11 марта 2024

департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Лучшего агронома Тюменской области определят на олимпиаде в рамках выставки "Тюмень Агро-2024" 21 марта. Специалисты выполнят тестирование. В числе вопросов как теоретические - по биологии, агрономии, защите растений, так и практические - из повседневной работы, сообщает департамент агропромышленного комплекса.

В олимпиаде могут участвовать до трех представителей муниципального района, по столько же от профессиональных образовательных организаций агрономического профиля и организаций.

Показавших лучшие результаты победителя и лауреатов олимпиады, а также самого молодого участника наградят на торжественной церемонии закрытия XII агропромышленной выставки "Тюмень Агро-2024. Техника. Технологии. Инновации. Наука", которое состоится 22 марта.

Подробнее об условиях участия и приема заявок можно узнать по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# агрономы , АПК , олимпиада , Тюмень Агро

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:46 11.03.2024Лучшего агронома региона определят на выставке "Тюмень Агро-2024"
10:03 10.03.2024Жителям 33 сел Тюменской области оказывают до 200 госуслуг в почтовых отделениях
08:42 10.03.2024Тюменцы предпочитают строить модульные и каркасные дома
15:08 09.03.2024Правительство РФ продлило временный запрет на вывоз семян рапса