Лучшего агронома региона определят на выставке "Тюмень Агро-2024"

| Фото: департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Лучшего агронома Тюменской области определят на олимпиаде в рамках выставки "Тюмень Агро-2024" 21 марта. Специалисты выполнят тестирование. В числе вопросов как теоретические - по биологии, агрономии, защите растений, так и практические - из повседневной работы, сообщает департамент агропромышленного комплекса.

В олимпиаде могут участвовать до трех представителей муниципального района, по столько же от профессиональных образовательных организаций агрономического профиля и организаций.

Показавших лучшие результаты победителя и лауреатов олимпиады, а также самого молодого участника наградят на торжественной церемонии закрытия XII агропромышленной выставки "Тюмень Агро-2024. Техника. Технологии. Инновации. Наука", которое состоится 22 марта.

Подробнее об условиях участия и приема заявок можно узнать по ссылке.