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Олимпийская чемпионка София Позднякова встретится с тюменскими болельщиками

Спорт, 13:52 07 марта 2024

предоставлено организаторами встречи | Фото: предоставлено организаторами встречи

Олимпийская чемпионка саблистка София Позднякова проведет встречу с болельщиками в Тюмени 9 марта.

Спортсменка – двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию. Она готова поделиться своей историей успеха, секретами тренировок, ответить на вопросы любителей спорта из Тюмени.

Встреча пройдет в конференц-зале (3 этаж) Легкоатлетического манежа (Луначарского, 12). Начало в 18 часов. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 12+

Напомним, женская сборная России по фехтованию на саблях завоевала золотые медали в командном турнире на Олимпийских играх в Токио.

Софья Великая, Ольга Никитина и София Позднякова в финальном матче победили француженок со счетом 45:41.

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# олимпийский чемпион , фехтование

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