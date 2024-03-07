Олимпийская чемпионка София Позднякова встретится с тюменскими болельщиками
Олимпийская чемпионка саблистка София Позднякова проведет встречу с болельщиками в Тюмени 9 марта.
Спортсменка – двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию. Она готова поделиться своей историей успеха, секретами тренировок, ответить на вопросы любителей спорта из Тюмени.
Встреча пройдет в конференц-зале (3 этаж) Легкоатлетического манежа (Луначарского, 12). Начало в 18 часов. Вход свободный.
Возрастное ограничение: 12+
Напомним, женская сборная России по фехтованию на саблях завоевала золотые медали в командном турнире на Олимпийских играх в Токио.
Софья Великая, Ольга Никитина и София Позднякова в финальном матче победили француженок со счетом 45:41.