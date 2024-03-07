Спрос на квартиры вторички в Тюмени снизился на 20 % за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 20 % снизился спрос на квартиры в старом фонде Тюмени за год. А средняя цена на них выросла на 10 % — до 5,6 млн рублей. Уменьшение интереса эксперты связывают с тем, что часть потенциальных покупателей отдает предпочтение первичному рынку, где есть льготные ипотечные программы.

В "Авито недвижимости" подвели итоги февраля 2024 года на вторичном рынке жилья в России. Только в Санкт-Петербурге отмечен прирост на уровне 1 %. Более чем в Тюмени спрос на квартиры в старом фонде снизился в Москве – сразу на треть.

"Интерес к жилью на вторичном рынке уменьшается во многом из-за высоких ставок по кредитам: люди чаще выбирают съем квартиры или варианты в новостройках благодаря наличию программы "Семейной ипотеки" или других льготных предложений. В то же время у старого фонда есть несколько важных преимуществ — цены в таких объектах обычно дешевле, поэтому за те же деньги можно найти варианты с большим метражом или в лучшей локации", — пояснил , руководитель направления вторичной и загородной недвижимости Сергей Еремкин.

Он также дополнил, что снижение спроса дает покупателям пространство для торга: квартиру можно купить со скидкой до 10 % от изначально указанной в объявлении стоимости.

Однако в феврале текущего года стало на 20 % меньше предложений о продаже такого жилья в Тюмени. Тенденция актуальна и для других крупных городов страны. Самый дорогой квадратный метр в Москве - 324 тыс. рублей и Сочи - 267 тыс. рублей.