Наталья Проскурякова отметила поощрениями гордумы воспитателей детского сада №1

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Благодарственные письма Тюменской городской думы вручила сотрудникам детского сада №1 депутат Наталья Проскурякова. Праздничное мероприятие состоялось в дошкольном учреждении в преддверии Международного женского дня.

Поздравляя коллектив учреждения с наступающим праздником, депутат отметила, что один из самых важных моментов в жизни ребенка, когда из дома он впервые попадает в чужие руки, и поэтому большое значение имеет теплая и дружественная обстановка в детском саду.

"Воспитатели окружают ребенка атмосферой заботы и добра. То, какое тепло и любовь заложат в детей здесь, в самом первом его коллективе, будет оказывать влияние на всю его дальнейшую жизнь", - считает Наталья Проскурякова.

Среди отмеченных Благодарственными письмами Тюменской городской думы – воспитатель детского сада Дарья Климова. Она работает в учреждении два года и уже стала участником трех городских конкурсов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"В прошлом году я участвовала в конкурсе воспитатель года, в финал не прошла, но была в шестерке лучших, - поделилась она. – Получить такое поощрение сегодня было очень приятно и неожиданно". Также Дарья Викторовна рассказала, что выбор профессии для нее не был случайным, специальность воспитателя она выбрала по примеру родной бабушки.

"Сегодня у нас отсутствует проблема с местами в детских садах, - добавила Наталья Проскурякова. – Родители в Тюмени имеют возможность выбирать дошкольное учреждение исходя из расположения к дому или работе, кроме того, в городе действуют хорошие частные детские садики".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников