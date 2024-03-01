  • 11 марта 202411.03.2024понедельник
  • USD90,7493
    EUR98,8767
  • В Тюмени -4..-6 С 5 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Александр Моор предложил жителям региона присоединиться к проекту "Всей семьей"

Губернатор, 16:23 11 марта 2024

из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил жителям региона присоединиться к всероссийскому проекту "Всей семьей" и оставлять на сайте свои "блинные" фото.

“Началась масленичная неделя. Время, которое по традиции принято проводить в общении с родными и близкими. Именно в Масленицу практически все дни посвящены семье: "Тещины вечерки", "Золовкины посиделки", "Лакомка" и так далее. Масленицу трудно представить без блинов в семейном кругу. Мы с женой и детьми их тоже любим, например, со сгущенкой. Мне еще нравятся с творогом. В общем, едим блины #всейсемьей”, – написал в своем Telegram-канале Александр Моор.

из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Он напомнил, что блины на любой вкус можно будет попробовать в эти выходные на фестивале "Тюменская весна. Всей семьей", на гастрономическом празднике "Гуляй, масленица!".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Александр Моор , блины , Масленица , праздник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:23 11.03.2024Александр Моор предложил жителям региона присоединиться к проекту "Всей семьей"
13:59 11.03.2024В Ишиме благоустроят двор дома № 108 по ул. Малой Садовой по поручению Моора
14:21 10.03.2024Команда Тюменской области представила проект межвузовского кампуса на стратсессии ВФМ
10:32 09.03.2024Космическую эпопею "Мы – первые!" представят в Тюменской филармонии