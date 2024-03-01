Александр Моор предложил жителям региона присоединиться к проекту "Всей семьей"

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор предложил жителям региона присоединиться к всероссийскому проекту "Всей семьей" и оставлять на сайте свои "блинные" фото.

“Началась масленичная неделя. Время, которое по традиции принято проводить в общении с родными и близкими. Именно в Масленицу практически все дни посвящены семье: "Тещины вечерки", "Золовкины посиделки", "Лакомка" и так далее. Масленицу трудно представить без блинов в семейном кругу. Мы с женой и детьми их тоже любим, например, со сгущенкой. Мне еще нравятся с творогом. В общем, едим блины #всейсемьей”, – написал в своем Telegram-канале Александр Моор.

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Он напомнил, что блины на любой вкус можно будет попробовать в эти выходные на фестивале "Тюменская весна. Всей семьей", на гастрономическом празднике "Гуляй, масленица!".