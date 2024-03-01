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Светлана Иванова: очень важно говорить с молодежью о праве выбора

Политика, 19:28 11 марта 2024

ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Участниками интенсива, посвящённого избирательному праву, стали студенты Государственного аграрного университета Северного Зауралья 11 марта.

Участие во встрече, состоявшейся на базе Штаба общественной поддержки, приняла председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.

Об истории выборов в Российской Федерации и избирательном праве студентам рассказали волонтёры Правового корпуса Тюменского государственного университета, действующего при вузе с 2020 года.

Открывая интенсив, Светлана Иванова напомнила студентам о тех позитивных изменениях, которые произошли в нашей стране и городе за последние 20 лет, в том числе, благодаря реализации национальных проектов.

ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

"Сегодня мы проводим завершающий цикл лекций об избирательном праве, - рассказал волонтёр Корпуса Роман Шапорев. - Мы понимаем, что наша аудитория - это такие же студенты как и мы, поэтому стараемся доносить информацию максимально интересно в режиме интерактивной беседы".

Полученные в ходе мероприятия знания ребята закрепили, поучаствовав в правовом квизе. Победители викторины, а также все участники встречи получили памятные подарки.

"Очень важно, что сегодня встреча прошла в формате "равные с равными", когда одни студенты, будущие юристы, делятся своими профильными знаниями с другими, поскольку информация, полученная от сверстника, воспринимается лучше и быстрее", - отметила, подводя итоги мероприятия Светлана Иванова.

Она подчеркнула также значение подобных мероприятий, поскольку молодёжь, которая впервые пойдёт на избирательные участки 15, 16 и 17 марта, должна знать, что без её участия не могут приниматься важнейшие для нашей страны решения.

ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Николай Ступников

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# гордума , Светлана Иванова

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