Знания по истории региона проверят тюменцы и тоболяки

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Викторина "Люби свой край" пройдет в Тюмени, Тобольске и Тюменском районе 15, 16 и 17 марта. На праздничных площадках фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей" можно будет проверить знания по истории региона, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

За правильные ответы участников будут ждать подарки: бытовая техника, сладости, сертификаты на посещение термальных источников, путешествие в Тобольск.

Верные ответы дадут возможность участвовать во втором туре. Он состоится в эти же даты в прямом эфире телеканал "Тюменское время". Среди подарков — квартиры и машины.

Важное условие участия — возраст от 18 лет.