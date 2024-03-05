Трайфлы, маффины и национальную выпечку представит хлебокомбинат "Бинятовский" на ярмарках

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Хлебобулочные и кондитерские изделия предложит попробовать жителям Тюмени хлебокомбинат “Бинятовский” на фестивале “Тюменская весна. Всей семьей” 16 и 17 марта.

На ярмарках фестиваля покупатели найдут различные булочки, трайфлы, маффины, капкейки, пироги. Будут представлены и национальные угощения, например, лепешки с сыром и лезгинский лаваш.

“Наш цех работает и днем, и ночью. Это беспрерывное производство. Днем готовим разные хлебобулочные изделия, ночью – просто пшеничный хлеб. Выпускаем более 20 наименований хлеба, примерно столько же видов булочек и более 35 разновидностей кондитерских изделий”, – рассказала корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” главный технолог хлебокомбината “Бинятовский” Анастасия Романова.

Производство не перестает вводить в оборот новую продукцию. В 2024 году здесь появились интересные кондитерские изделия. Это капкейки, эклеры, пирожное “Вкусняшка”, маффины. Также тюменцев начали баловать итальянским хлебом “Аччароли”. Недавно в производство ввели чиабатту. В будущем на хлебокомбинате планируют выпускать ржано-пшеничные хлеба.

“Ржано-пшеничного хлеба на рынке маловато. А вот пшенично-ржаного много. Мы же хотим сделать акцент на правильном питании”, – прокомментировала Анастасия Романова.

Булочки, хлеб и пирожные горожане могут найти в фирменном магазине, кафе “В гостях у Мурада”, “Ленте”, магазинах сети “Магнит”, “Самокате”. На хлебокомбинате “Бинятовском”, в кафе и пекарне занято более 80 человек. В день здесь выпускают более 18 тыс. изделий.

Булочки, кексы и хлеб предприятие реализует не только в Тюменской области. Продукцию хлебокомбината “Бинятовский” можно встретить в Ханты-Мансийском автономном округе и Новосибирске. Планируют выйти с маффинами и кексами на рынок Сургута.

За сырьем на предприятии следят тщательно. “Если пришла некачественная мука, это сразу будет видно на продукции. Каждая партия сырья проверяется”, – отметила главный технолог хлебокомбината.

Напомним, продовольственные ярмарки будут проходить в регионе в рамках фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей" 16 и 17 марта. Жители Тюменской области смогут приобрести продукцию местных производителей по специальным ценам. Кроме того, на 16 из них будет проходить гастрономический фестиваль "Гуляй, Масленица!", на котором планируют устроить дегустации.

Приобрести продукцию местных производителей все желающие смогут с 9 до 18 часов. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова