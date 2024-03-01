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Дегустация блинов на фестивале "Гуляй, Масленица!" пройдет на 15 площадках в Тюмени

Общество, 17:12 12 марта 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

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Дегустация блинов в рамках гастрономического фестиваля "Гуляй, Масленица!" пройдет 16 и 17 марта на 15 площадках в Тюмени. Время работы площадок — с 10 до 17 часов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Это точки по адресам: ул. Валентины Трофимовой, 10; ул. Широтная, 181а; ул. Бориса Житкова, 1; ул. Судоремонтная, 25; ул. Московский тракт, 129, стр. 1; пр. Солнечный, 24; пр. Тихий, 1; ул. Домостроителей, 2а; ул. Николая Гондатти, 13; ул. Николая Зелинского, 22; ул. Николая Зелинского, 22, корп. 1; ул. Вьюжная, 4; ул. Валерии Гнаровской, 3; ул. Мелиораторов, 15; ул. Союзная, 135.

В программе фестиваля — продовольственная ярмарка, кулинарные мастер-классы от рестораторов и шеф-поваров.

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# блины , дегустация

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