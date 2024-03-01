Тюменские штурмовики проголосовали на передовой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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На передовой проголосовали бойцы штурмового отряда "Шторм", которые сейчас на линии боевого соприкосновения. Они записали видеообращение к землякам с призывом принять участие в выборах президента России, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"На наших глазах пишется история. Наше Отечество встало на защиту веры, людей, наших ценностей. И именно в это время происходит одно из главных событий десятилетия — выборы президента. Мы проголосовали", - подчеркнул командир подразделения "Шторм" с позывным "Вектор".

Отметим, что в Тюменской области 15, 16 и 17 марта участки для голосования будут работать с 8 до 20 час. Уточнить адрес своего избирательного участка можно в личном аккаунте на портале Госуслуг.