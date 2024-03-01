Александр Моор проголосовал на выборах президента России

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

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Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в выборах президента РФ. Глава региона одним из первых пришел на свой избирательный участок.

"Обычно мы всегда с супругой ходим голосовать. Все члены моей семьи, которые имеют право голосовать, в эти дни в удобное для себя время обязательно придут на избирательные участки", - рассказал Александр Моор тюменским журналистам во время брифинга 15 марта.

Глава региона обратил особое внимание на вопросы обеспечения безопасности процесса голосования. Он отметил, что правоохранительные органы провели все необходимые мероприятия, на участках установлены металлодетекторы, отработаны алгоритмы взаимодействия участковых избирательных комиссий в случае возникновения каких-либо нештатных ситуаций. Участки обеспечены видеонаблюдением, изображения с камер передаются в центр общественного наблюдения, либо фиксируются на дисках. Также в регионе сформирован корпус общественных наблюдателей.

"Выборы проходят в течение трех дней. С 15 по 17 марта с 8 до 20 часов все избирательные участки будут открыты, это очень удобно, каждый человек за эти три дня может найти время и проголосовать за своего кандидата. Еще раз обращаюсь ко всем - важно обязательно прийти в эти дни на участки, проголосовать за своего кандидата, за Россию, за наше будущее", - подчеркнул Александр Моор.

Любовь Голышева