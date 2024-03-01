Тюменцам рассказали, как найти свой избирательный участок

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Адрес избирательного участка для голосования на выборах президента России можно найти на сайте ЦИК России, в личном кабинете избирателя на портале госуслуг, в приложении ЦИК России ВКонтакте.

"Те, кто выбрал для себя удобный избирательный участок, могут уточнить его адрес по номеру УИК в сервисах, а также свериться с распечатываемой частью заявления о голосовании по месту нахождения", - сообщает ЦИК РФ.

Также любую справку о выборах президента РФ можно получить по телефонам горячей линии:информационно-справочный центр ЦИК России – 8-800-200-00-20 и Избирательной комиссии Тюменской области – 8 (3452) 42-67-72.

15 марта началось голосование по выборам президента РФ, которое будет проходить в течение трех дней – до 17 марта.

Прием заявлений об участии в голосовании по месту нахождения завершился 11 марта. По состоянию на утро 11 марта 2024 этой возможностью уже воспользовались около 4,05 млн человек по всей России, сообщает Центральная избирательная комиссия РФ. В Тюменской области через портал "Госуслуги" заявление о голосовании по месту нахождения подали более 43 тыс. человек.