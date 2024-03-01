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ВЦИОМ: Путин может набрать 82% голосов на выборах

Политика, 19:23 11 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Владимир Путин может набрать 82% голосов на предстоящих выборах президента Российской Федерации. Об этом говорится в электоральном расчете Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Голоса между другими кандидатами распределились следующим образом: Н. Харитонов (КПРФ) – 6%, В.Даванков (партия "Новые люди") – 6%, Л. Слуцкий (ЛДПР) – 5%", – сообщается на сайте ВЦИОМ.

Расчетный показатель явки на предстоящих выборах президента России, согласно исследованию, составит 71%.

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# Владимир Путин , выборы президента РФ

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