ВЦИОМ: Путин может набрать 82% голосов на выборах
Политика, 19:23 11 марта 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Владимир Путин может набрать 82% голосов на предстоящих выборах президента Российской Федерации. Об этом говорится в электоральном расчете Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Голоса между другими кандидатами распределились следующим образом: Н. Харитонов (КПРФ) – 6%, В.Даванков (партия "Новые люди") – 6%, Л. Слуцкий (ЛДПР) – 5%", – сообщается на сайте ВЦИОМ.
Расчетный показатель явки на предстоящих выборах президента России, согласно исследованию, составит 71%.