2 тыс. 652 жителя Тюменской области досрочно проголосовали на выборах президента
Политика, 12:58 13 марта 2024
| Фото: Telegram-канал Игоря Халина
2 тыс. 652 жителя Тюменской области досрочно проголосовали на выборах президента РФ со 2 по 12 марта. Это 0,23% от общего числа избирателей.
Как сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин в своем Telegram-канале, голосование проходило в 52 населенных пунктах и на пяти месторождениях региона.
"Члены участковых избирательных комиссий для обеспечения реализации активного избирательного права этих жителей выезжали к ним на вертолете "Ми-8", на внедорожниках и болотоходах", - отметил Игорь Халин.
Напомним, основное голосование состоится с 15 по 17 марта.