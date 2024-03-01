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2 тыс. 652 жителя Тюменской области досрочно проголосовали на выборах президента

Политика, 12:58 13 марта 2024

Telegram-канал Игоря Халина | Фото: Telegram-канал Игоря Халина

2 тыс. 652 жителя Тюменской области досрочно проголосовали на выборах президента РФ со 2 по 12 марта. Это 0,23% от общего числа избирателей.

Как сообщил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин в своем Telegram-канале, голосование проходило в 52 населенных пунктах и на пяти месторождениях региона.

"Члены участковых избирательных комиссий для обеспечения реализации активного избирательного права этих жителей выезжали к ним на вертолете "Ми-8", на внедорожниках и болотоходах", - отметил Игорь Халин.

Напомним, основное голосование состоится с 15 по 17 марта.

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# выборы президента , досрочное голосование

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