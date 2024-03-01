Александр Моор призвал жителей Тюменской области принять участие в выборах

| Фото: Telegram-канал председателя Тюменского облизбиркома Игоря Халина | Фото: Telegram-канал председателя Тюменского облизбиркома Игоря Халина

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Принять активное участие в выборах президента Российской Федерации, которые состоятся с 15 по 17 марта, призвал губернатор Тюменской области Александр Моор. В своем видеообращении к землякам он подчеркнул, что всем нам предстоит выбрать будущее для себя и своих детей.

Губернатор отметил, что за последние 20 лет в России произошли кардинальные изменения. Так, в Тюменской области выросла продолжительность жизни, увеличилась рождаемость, сельское хозяйство стало высокопродуктивным. Появились новые отрасли экономики, растет промышленное производство. В городах и населенных пунктах региона стало комфортнее, строятся новые скверы и парки. А тюменские дороги – одни из лучших в стране.

"Таких позитивных примеров можно привести много, но важно понимать – хорошее само по себе не случается. Оно требует участия каждого из нас, требует наличия лидера, который способен сохранить Россию великой державой, продолжить возрождение и преумножение ее достижений и побед, укрепление суверенитета. Чтобы сохранить курс на развитие, доказать, что мы едины и нас не победить, не сломать санкциями, нужно принять участие в выборах, воспользоваться своим конституционны правом, правом голоса", - сказал Александр Моор.

Он призвал жителей региона прийти на избирательный участок в любой из трех дней голосования, они открыты с 8 до 20 часов. "Выбирайте удобное для вас время и выполните свой гражданский долг", - добавил глава региона.

Любовь Голышева