Президент России обратился к жителям страны

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителям России предстоит не просто отдать свой голос, а твердо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию России, потому что выборы – это шаг в будущее.

Об этом, обращаясь к гражданам страны, заявил президент России Владимир Путин. Выборы главы государства пройдут в России в восьмой раз и их итоги прямо повлияют на ее развитие в предстоящие годы.

"Убеждён: вы понимаете, какой непростой период сейчас у нашей страны, какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах. Чтобы продолжать достойно отвечать на них, успешно преодолевать трудности, нам и дальше нужно быть сплочёнными и уверенными в себе. Прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за выбранного вами своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России", - сказал Владимир Путин.

Отметим, в Тюменской области в списки избирателей внесено 1 млн 163 тыс. 734 человека. С 15 по 17 марта с 8 до 20 часов в регионе будут открыты 1 тысяча 61 избирательный участок.

Ранее к жителям региона с призывом прийти на выборы и выразить свою гражданскую позицию обратился и губернатор Тюменской области Александр Моор.