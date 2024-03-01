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Последний день подачи заявления для голосования не по прописке 11 марта

Политика, 14:43 11 марта 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Последний день подачи заявления для голосования не по месту регистрации 11 марта.

С 15 по 17 марта в России пройдут выборы президента страны. Избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов, напоминает информационный центр правительства Тюменской области.

Заранее выбрать удобный избирательный участок и проголосовать, в том числе за границей, могут граждане России, подавшие заявление до 11 марта включительно: на Госуслугах (информация отобразится в личном кабинете - придет уведомление), в МФЦ, в территориальные избирательные комиссии с 16 до 20 часов, в участковые избирательные комиссии с 16 до 20 часов.

Получать открепительное удостоверение не нужно - достаточно подать заявление.

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