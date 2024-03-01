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Тюменцы, которые не смогут посетить избирательный участок, проголосуют на дому

Политика, 10:15 15 марта 2024

Избирательной комиссии Тюменской области | Фото: Избирательной комиссии Тюменской области

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В России 15 марта началось голосование по выборам президента РФ, которые будут проходить в течение трех дней – до 17 марта 2024 года. Проголосовать с помощью бумажного бюллетеня на дому вправе граждане, которые не смогут посетить избирательный участок в день выборов. Причиной может служить состояние здоровья или инвалидность, необходимость постоянно ухаживать за близким человеком, а также домашний арест или СИЗО.

Если вы не можете прийти на избирательный участок по уважительным причинам, заявление о голосовании на дому с 5 по 11 марта 2024 года до 23 часов 59 минут московского времени можно было подать на "Госуслугах ". С 7 по 17 марта до 14 часов местного времени — по телефону или лично в участковой избирательной комиссии.

Узнать точный адрес и телефон своего избирательного участка можно через цифровые сервисы на сайте ЦИК России, в личном кабинете избирателя на портале Госуслуг, а также в приложении ЦИК России ВКонтакте .

А также по телефонам горячей линии: Информационно-справочный центр ЦИК России –8-800-200-00-20; Избирательной комиссии Тюменской области – 8 (3452) 42-67-72.

Голосование на дому может быть проведено только в сам день выборов. Для организации процесса несколько членов комиссии и наблюдатели выезжают по адресам надомников со специальной переносной урной. Дома избиратель заполняет в бланке паспортные данные и ставит подпись о получении бюллетеня. Если состояние здоровья не позволяет проголосовать за кандидата, это может сделать его родственник, сосед.

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# выборы

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