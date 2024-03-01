Голосование на выборах президента России проходит в Тюменской области в штатном режиме

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Голосование на выборах президента России проходит в Тюменской области в штатном режиме. Все 1 тыс. 70 избирательных участков открылись вовремя.

Об этом на брифинге 15 марта сообщил председатель областной Избирательной комиссии Игорь Халин.

"Нужно сказать, что избирательные участки начали открываться в стране по графику. У нас, насколько знаю, уже проголосовали губернатор Тюменской области Александр Моор, уполномоченный по правам человека в регионе Олег Датских. На 10 часов форс-мажорных обстоятельств и нарушений не выявлено. По отзывам тех коллег, которые уже были на избирательных участках, процесс голосования идет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации", - добавил он.

Всего в Тюменской области зарегистрировано 1 млн 177 тыс. 495 избирателей. Из них досрочно со 2 по 12 марта проголосовало 2 тыс. 652 человека, проживающих в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах региона.

На выборах работают 4 тыс. 290 наблюдателей от политических партий и общественности. Пятеро находятся на территориальных комиссиях. Для освещения аккредитованы 48 средств массовой информации, это 274 сотрудника.

"Что касается сохранности избирательных бюллетеней, то все они будут помещаться в сейф-пакеты и металлические сейфы. Утром будет проверяться целостность упаковки. Также у нас организованно видеонаблюдение: на 460 избирательных участках работают 920 видеокамер, остальные закрыты видеофиксацией, то есть идет круглосуточная запись на флешкарту, которая хранится в течение трех месяцев", - подчеркнул Игорь Халин.

Напомним, избирательные участки будут работать с 15 по 17 марта с 8 до 20 часов. Телефон горячей линии избирательной комиссии - 42-67-72.

Виктория Макарова