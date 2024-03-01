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Владимир Якушев: выборы президента – важнейшее голосование для всей страны

Политика, 11:21 15 марта 2024

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

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Выборы президента – важнейшее голосование для всей страны. Нам предстоит определить лидера, который встанет во главе государства на следующие шесть лет. Человека, которому мы доверим принятие стратегических решений, нашу безопасность и благополучие.

Об этом, обращаясь к землякам, заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"Призываю всех жителей Уральского федерального округа принять участие в голосовании. Сделать честный и ответственный выбор. Будущее России зависит от каждого из нас. И каждый голос имеет значение", – подчеркнул полпред.

Владимир Якушева обозначил также важную для всех органов власти и правоохранительных структур задачу – обеспечить безопасность избирателей и легитимность избирательного процесса.

Как отметили в пресс-службе полпредства, в регионах Уральского федерального округа в дни голосования действуют почти 7 тыс. 600 избирательных участков. Избирательные участки будут открыты 15, 16 и 17 марта с 8 до 20 часов.

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# Владимир Якушев , выборы

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