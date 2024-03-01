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Такер Карлсон замечен на выборах в Тюмени

Политика, 11:32 15 марта 2024

фото очевидцев | фото очевидцев

Американский журналист Такер Карлсон замечен на избирательном участке в Тюмени. Картонная фигура известного интервьюера появилась в центре "Тюмень-Дзюдо" 15 марта, сообщают очевидцы.

Избиратели, которые пришли в этот день проголосовать за президента, активно фотографируются с картонным Такером.

Напомним, 9 февраля Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина, а во время посещения международной выставки-форума "Россия" журналист сказал, что хотел бы посетить Сибирь.

Выборы президента РФ проходят с 15 по 17 марта. В течение трех дней избирательные участки работают с 8 до 20 часов00. Информация о том, где находится ваш избирательный участок, размещена на сайте мойучасток.рф.

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# выборы президента

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