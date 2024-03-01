Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий проголосовал на выборах президента России
Политика, 12:40 16 марта 2024
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
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Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий проголосовал на выборах президента России, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
"Нельзя пренебрегать участием в исторических событиях, потому что от каждого из нас зависит будущее Отечества, будущее наших детей, внуков и суверенитет нашей страны", — уверен он.