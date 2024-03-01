Владимир Якушев проголосовал на выборах президента России в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев принял участие в голосовании в Тюмени 16 марта. Свой голос он отдал на избирательном участке аграрного университета.

"Выборы - это всегда праздничное настроение, тем более такой хороший весенний день. Это важное событие, потому что выбираем человека, от которого многое зависит в нашей стране. Я обращаюсь ко всем жителям Тюменской области, Уральского федерального округа, найдите время и придите на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за будущее страны", - сказал Владимир Якушев.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Он отметил, что серьезных нарушений в округе, которые могли бы повлиять на результаты выборов за первый день и первые часы голосования второго дня, не зафиксированы. По его словам, ситуация находится под контролем.

"На те инциденты, которые были, имею в виду поджигание, взрывание петард, правоохранительные органы сразу реагировали и предотвращали. Нельзя сказать о том, что это как-то повлияло на ход избирательной кампании. На избирательных комиссиях работают профессионалы, все подготовлены. В целом настроение хорошее, тем более весна, теплая погода, идет Масленица и можно после выборов поесть блинов", - добавил полпред.

Напомним, выборы проходят с 15 до 17 марта. В эти дни УИКи работают с 8 до 20 часов. В первый день голосования своим избирательным правом воспользовались 511 тыс. 787 жителей Тюменской области. Явка по региону составила 43,46 %.

Виктория Макарова