Геннадий Чеботарёв: прогноз высокой заинтересованности жителей в голосовании оправдывается в Тюменской области

| Фото: Информационного центра правительства Тюменской области | Фото: Информационного центра правительства Тюменской области

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Наблюдатели не обнаружили злоупотреблений и нарушений процедуры голосования на избирательных участках Тюменской области в первый день голосования 15 марта. Об этом рассказал председатель региональной Общественной палаты Геннадий Чеботарёв.

"Продолжается голосование по выборам президента, вчерашний день показал высокую активность избирателей, - отметил он. - Жители пришли и сделали свой выбор, в целом по стране проголосовали 36 процентов избирателей".

По его словам, в Тюменской области оправдывается прогноз о высокой заинтересованности граждан в участии в выборах: 43,46 % избирателей приняли участие в голосовании в течение первого дня.

"На всех участках работали общественные наблюдатели, по их сообщениям, никаких нарушений и злоупотреблений в процедуре голосования не замечено, поддерживается и высокая безопасность процесса", - добавил он.

Он напомнил, что общественный штаб по наблюдению за выборами работает во все дни голосования. Сюда поступают данные с камер наблюдения всех избирательных участков Тюменской области.

Николай Ступников