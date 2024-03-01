Жители Тобольска показывают одну из самых высоких явок избирателей на выборах президента РФ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Явка избирателей Тобольска по итогам первого дня выборов президента РФ составила 60,04 %. Это один из самых высоких показателей в Тюменской области. Лидер - Ишим - 60,15 %.

Все благодаря активности и сознательности горожан, считает председатель ТИК Тобольска Юлия Шанаурова.

"Активность граждан была одинаковая по всем участкам. Сделать выбор одного или другого участка мы не можем. Ровненько все. Народ шел активно, были не то, что бы очереди, но иногда приходилось ждать своего бюллетеня", - рассказала она в интервью "Тюменской линии".

В Тобольске работает 51 УИК, в том числе одна временная в областной больнице № 3. Во второй день голосования на одном из участков были замечены актеры в старинных костюмах, отметила Юлия Шанаурова.

В Тобольском районе работают 29 избирательных участков. 10 марта на территории прошло досрочное голосование. Члены семи УИКов выезжали в 16 населенных пунктов.

По словам председателя ТИК Тобольского района Виктории Малыгиной, в период трехдневного голосования на выборах президента РФ все участки работают в штатном режиме. По итогам первого дня жители района показали явку в 44,28 %.

Всего в Тюменской области явка избирателей за 15 марта составила 43,46 %, или 511 тыс. 787 человек. Выборы продолжатся до 20 часов 17 марта.

Анжела Лебедева