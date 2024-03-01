  • 16 марта 202416.03.2024суббота
  • USD91,8700
    EUR99,9718
  • В Тюмени 3..5 С 6 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Жители Тобольска показывают одну из самых высоких явок избирателей на выборах президента РФ

Политика, 13:45 16 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Михаил Мишустин принял участие в выборах президента РФ в режиме онлайн

Явка избирателей Тобольска по итогам первого дня выборов президента РФ составила 60,04 %. Это один из самых высоких показателей в Тюменской области. Лидер - Ишим - 60,15 %.

Все благодаря активности и сознательности горожан, считает председатель ТИК Тобольска Юлия Шанаурова.

"Активность граждан была одинаковая по всем участкам. Сделать выбор одного или другого участка мы не можем. Ровненько все. Народ шел активно, были не то, что бы очереди, но иногда приходилось ждать своего бюллетеня", - рассказала она в интервью "Тюменской линии".

В Тобольске работает 51 УИК, в том числе одна временная в областной больнице № 3. Во второй день голосования на одном из участков были замечены актеры в старинных костюмах, отметила Юлия Шанаурова.

В Тобольском районе работают 29 избирательных участков. 10 марта на территории прошло досрочное голосование. Члены семи УИКов выезжали в 16 населенных пунктов.

По словам председателя ТИК Тобольского района Виктории Малыгиной, в период трехдневного голосования на выборах президента РФ все участки работают в штатном режиме. По итогам первого дня жители района показали явку в 44,28 %.

Всего в Тюменской области явка избирателей за 15 марта составила 43,46 %, или 511 тыс. 787 человек. Выборы продолжатся до 20 часов 17 марта.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# выборы президента РФ , Тобольск , Тобольский район

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:07 16.03.2024Михаил Мишустин принял участие в выборах президента РФ в режиме онлайн
13:45 16.03.2024 Жители Тобольска показывают одну из самых высоких явок избирателей на выборах президента РФ
12:50 16.03.2024Геннадий Чеботарёв: прогноз высокой заинтересованности жителей в голосовании оправдывается в Тюменской области
12:42 16.03.2024Владимир Якушев проголосовал на выборах президента России в Тюмени