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Михаил Мишустин принял участие в выборах президента РФ в режиме онлайн

Политика, 14:07 16 марта 2024

t.me/government_rus

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проголосовал на выборах президента России в онлайн-формате 16 марта. Он подчеркнул важность выбора, который в эти дни делают граждане страны.

"Речь идет о будущем России, о новых возможностях, которые появятся у каждого из нас с вами, у наших детей, у следующих поколений", – отметил глава правительства.

Михаил Мишустин поблагодарил всех, кто уже поставил отметку в электронном или бумажном бюллетене. Он напомнил, что возможность дистанционного голосования в 2024 году есть у жителей почти трети регионов страны.

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# выборы президента РФ , Михаил Мишустин

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